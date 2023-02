(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo il voto finale in Aula, il Consiglio Ue dovràre formalmente il testo prima della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La maggioranza di governo unita e tutta contraria al nuovo ...

Via libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo, raggiunto dall'Ue lo scorso novembre , sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035. L'...L'Aula deleuropeoil testo del cambiamento e anche della discordia, perché malumori comunque non mancano. Tra le voci fuori dal coro quella di Massimiliano Salini (Forza Italia/...

Auto e furgoni, stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Il Parlamento Ue approva la riforma: ecco cosa camb… La Stampa

Il Parlamento Ue approva lo stop alla vendita di auto inquinanti dal 2035. FdI, Lega e FI votano No L'HuffPost

Nuove auto e furgoni solo a emissioni zero dal 2035, l ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Case green, il Parlamento Ue approva la direttiva Epbd. Edifici residenziali almeno in classe energetica E ent professioneArchitetto

Il Parlamento UE approva la direttiva sulle case green. Neutralità ... ESGNews.it

Il Parlamento europeo, con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astensioni ha dato il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto a motori termici dal 2035. Il testo approvato dagli ...Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva i nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di Co2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione al 2035. Con ...