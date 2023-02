Il Parlamento europeo spaccato approva la riforma | stop alle auto inquinanti dal 2035 Ecco cosa cambia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non esattamente un plebiscito, visto che a votare sì allasono stati 340 eurodeputati, contro 279 contrari e 21 astenuti, ma lache blocca la produzione didalè fatta. Dovrà votarla anche il Consiglio(il risultato appare però scontato) e sarà quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Una rivoluzione sia per i cittadini sia per un settore importantissimo della produzione industriale italiana ed europea che è stata discussa e osteggiata fino all’ultimo. Massimiliano Salini, di Forza Italia/Ppe, ad esempio, è stato tra i più critici: «E’ un grave errore industriale e politico, mette a rischio fino a 500mila lavoratori del settore», ha dichiarato. Le conseguenze Main concreto con questa ...

Ilha approvato in via definitiva i nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione che prevedono l'...Lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 è stato confermato in via definitiva. L'accordo è stato raggiunto a novembre scorso, ma adesso ilha dato il via libera definitivo con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Il provvedimento fa parte del pacchetto denominato 'Fit for 55': contiene tutta una serie di ...

Via libera del Parlamento Europeo a "supercommissione" contro corruzione e ingerenze Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria: un minuto di silenzio al Parlamento europeo per le vittime - Video Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, un minuto di silenzio al Parlamento Ue per le vittime AGI - Agenzia Italia

Terremoto in Turchia e Siria: un minuto di silenzio al Parlamento europeo per le vittime - Mondo Agenzia ANSA

L'ok definitivo della Plenaria è avvenuto con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Contestualmente la Commissione europea ha inoltre avviato l'iter di revisione del regolamento per le ...STRASBURGO - Via libera definitivo dell’Eurocamera all’accordo, raggiunto dall’Ue lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire ...