Il New York Times fa causa alla Commissione Ue sull’acquisto del vaccino Pfizer | “Non ha reso pubbliche le mail von der Leyen-azienda”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il Newfaeuropea con l’accusa di mancanza di trasparenza nel corso delle contrattazioni tra le istituzioni di Bruxelles, in particolare la presidente Ursula von der, e laper l’acquisto delanti-Covid. A dare la notizia è politico, partendo da un comunicato stringato diffuso dal quotidiano americano che, comunque, non offre le specifiche della loro azione legale: “Presentiamo molte richieste di accesso a documenti di interesse pubblico. Non possiamo fare commenti questa volta sul soggetto al centro della”, si legge. Ma secondo Politico, il caso riguarda proprio gli scambi tra la capa di Palazzo Berlaymont e i vertici del colosso farmaceutico. In particolare, il giornale ...

andata e ritorno con albergo incluso per soli 300 euro Impossibile, è una bufala. Quattro giorni a Bruxelles compreso di albergo centrale a 150 euro L'ennesima mail spam. Invece no, queste ...Altro nome da approfondire sarà quello di Heron Preston: considerato tra i marchi streetwear maggiormente di successo, debutterà all'imminenteFashion Week. Off\ - White Tra i grandi marchi ...

Addio all'attore Austin Majors, da bambino recitò in New York Police Department RaiNews

Addio ad Austin Majors la baby star di New York Police Department ilGiornale.it

Austin Majors: è morto l'ex baby attore di “New York Police Department": viveva in una struttura per senzatetto Open

Il New York Times ha fatto causa alla Commissione Europea per non aver reso pubblici i messaggi sulle negoziazioni ... Il Post

Messaggi con il Ceo di Pfizer: il New York Times fa causa a von der Leyen ilGiornale.it

Il NYT fa causa all'Ue per non aver reso pubblici i messaggi tra Ursula von der Leyen e il ceo di Pfizer sui prezzi dei vaccini Covid-19 Il New York Times ha trascinato l'Unione europea in una ...Se n'è andato a soli 27 anni Austin Majors, ex baby attore della serie New York Police Department. È morto a Los Angeles, città in cui viveva, per cause ancora sconosciute. C'è però un mistero che ...