Il Napoli può anche smettere di vincere | tanto lo scudetto lo offrono l’Inter e le altre | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 febbraio 2023) 2023-02-14 00:35:00 Arrivano conferme: Ilpuòdi, perfino di giocare,loglielo consegnano su un piatto d’argento i suoi rivali.si è fermataa Marassi, zero a zero contro la Sampdoria, ora i punti di distacco dalla capolista sono 15, il che significa che delle prossime 16 partite ilne può perdere 5 (finora ne ha perse 1 in 22 giornate…) e perché venga raggiunto in testa al campionatodeve vincerle (ma nelle ultime 6 giornate ha vinto solo 3 volte). Nell’ultima gara del 2022, prima della sosta per il Mondiale,aveva battuto l’Atalanta a Bergamo. Alla prima del 2023, ha piegato ila San Siro. ...