Il Napoli non ha più paura della scaramanzia | ha persino riproposto la maglia di San Valentino Gazzetta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilnon ha più, scrive ladello Sport. Lo dimostra il fatto che, contro la Cremonese, in campionato, haladi San, con cui era stato eliminato dalla Coppa Italia, contro la stessa avversaria. La rosea lo scrive in un pezzo dedicato alla Champions e alle possibilità delnella competizione europea. “Certo per la Champions bisogna arrivare nella forma migliore a primavera inoltrata, ma al momento non è eccessivo pensare che Osimhen e Kvara insieme possano davvero trascinare ilcontro l’Eintracht ai quarti di finale: a quel punto ildiventerebbe la scheggia impazzita del torneo più prestigioso d’Europa e tutto potrebbe ...

Dicie stavoltamuori.muore la sensazione che la squadra di Spalletti sia da coppa prima ancora che da percorso lungo. Ed ora, che è spianata la via allo scudetto, si potrà cancellare ......residenti a, con l'accusa di estorsione. IL RAGGIRO Hanno citofonato nell'appartamento della vittima, in un'elegante palazzina all'Aurelio, nella tarda mattinata di venerdì. Le due ladre...

Ancelotti trionfa con il Real Madrid ma Napoli non abbia rimpianti ilmattino.it

Calcio: Inzaghi, Inter a -15 dal Napoli 'Non ci pensiamo' Agenzia ANSA

Il Napoli non molla un colpo: 3-0 alla Cremonese e +16 in attesa dell’Inter La Gazzetta dello Sport

Il Napoli non sbaglia, Kvara & Osimhen: la legge dei soliti due La Repubblica

Pistocchi: "Il Napoli continua il suo volo. Non molla niente, impossibile fermarlo" Tutto Napoli

Diversi i temi trattati nel corso della sua intervista. "Guardo il Napoli e non lo dico perché sta dominando il campionato. È la migliore squadra sia in Italia sia in Europa. In estate si diceva che ...Lavori in corso in lungo Dora Napoli. La nuova pista ciclabile, tra corso Principe Oddone e corso Vercelli, che avrebbe come obiettivo principale quello di collegare Parco Dora con il Parco della ...