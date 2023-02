Il Napoli è come Marco Mengoni a Sanremo | non lo si riprende

... certificato disco di platino, a cui si sono aggiunti negli ultimi mesi tre hit indiscutibili"... Uniti per". Il ricavato è stato donato in favore dell'Emporio della solidarietà, un ...Se le cose continuano ad andare benestanno andando, senza aggiungere altro per scaramanzia, e ...sia giusto che i tifosi che giungeranno da ogni parte del mondo per vedere il museo del...

Palmeri: “Lo scudetto del Napoli come lo strapotere di Nigel Mansell…” napolipiu.com

Alfonso Sabella: “A Roma si spara come a Napoli. La violenza sempre più diffusa” Repubblica Roma

Napoli come Golia… Assalto all'Europa Eintracht permettendo Sportitalia

Troppo Napoli per tutti: la Serie A finisce qui Il Sole 24 ORE

Il Napoli come la Juventus dei record di Conte: ecco similitudini e differenze ilmattino.it

Il Napoli di Luciano Spalletti, proprio come Marco Mengoni, è in vetta dalla prima giornata e non ha mai seriamente subìto alcuna scalfittura o assedio: certo, ha perduto un importante match con ...Parliamo di un calciatore straordinario che salta l'uomo, segna, dribbla, è terribile come Kvaratskhelia ma gioca sulla fascia opposta". Queste le dichiarazioni di Galeone rilasciate a Kiss Kiss ...