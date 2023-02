Il Milan festeggia San Valentino | i gol più belli in questa data

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilcelebra SanIl 14 febbraio è la festa degli innamorati ed ilha deciso, attraverso un tweet, di celebrare Sanin modo particolare. In questo post pubblicato sui social potete vedere i dieci gol piùche i rossoneri hanno segnato in. Tanti protagonisti del passato in questo video: da Altafini a Massaro passando per Collovati e Ganz. Guardateli tutti! In love with… goals! ? #ValentinesDay goal collection ? #Semprepic.twitter.com/q8BRWIQSyq — AC(@ac) February 13, 2023 L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.