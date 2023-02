Il membro del Coni | «Foto sui social contro la Juve? Erano private»

(Di martedì 14 febbraio 2023) La risposta di Manolo Iengo,del, alle polemiche generate dalla pubblicazione di alcunelantus Manolo Iengo,della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia del, era finito al centro delle polemiche dopo aver condiviso unasu Facebook con la maglia “chi non salta bianconero è”. Ecco la risposta ai microfoni di La Presse sul casontus. LE PAROLE – «Non appartengo a nessuna delle Sezioni Giudicanti, sono invecedella Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia del. Per tali ragioni non potrei essere chiamato far parte del Collegio incaricato a decidere sul ricorso presentato dallantus. Le immagini girate sui ...

In qualità di nuovocomitato direttivo, "il suo ruolo sarà fondamentale per rafforzare il nostro posizionamento di leader globale della pubblicità online radicata nella privacy, e per ...La fusione con il SEPAM iraniano apre un orizzontetutto nuovo, soprattutto alla luce della ratifica dell'Iran comea pieno titolo dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ( SCO ...

Insulti a membro del Collegio di Garanzia, ma non giudicherà la Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

Plusvalenze Juve, membro del Collegio di Garanzia risponde agli attacchi sui social Corriere dello Sport

Il Papa nomina Monsignor Moraglia membro del Dicastero Cultura ed Educazione VeneziaToday

Beccato con la maglietta 'Chi non salta è bianconero', un membro del Collegio di Garanzia del Coni contrattacca Calciomercato.com

È morto a 54 anni Trugoy the Dove, fondatore e membro del trio hip hop De La Soul Music Fanpage

Il rapporto «dovrà indicare se vi è stato dolo verso l’IPCT e, se sì, le misure per richiedere la restituzione e per intraprendere procedure civili o penali verso i singoli membri del Municipio di ...Infrazione da parte del Consiglio di Stato delle disposizioni legali in relazione alla ricusa di un proprio membro In occasione della discussione in Consiglio di Stato sui risultati parziali ...