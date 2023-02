Il Gruppo BigMat cresce con qualità

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 14 febbraio 2023) Negli ultimi due mesi 15 nuovi ingressi di grande caratura imprenditoriale in 9 regioni diverse. Ilancora e arriva a 150 associati, per un totale di oltre 230 punti vendita in Italia. È un inizio anno promettente perItalia che, tra dicembre 2022 e gennaio 2023, ha visto incrementare ancora il numero di aderenti alsu tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Da inizio dello scorso anno a oggi sono oltre 30 i nuovi associati al, di cui 15 solo negli ultimi due mesi e in 9 regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto). Numeri entusiasmanti quelli diItalia che prosegue nel costante sviluppo del network, che oggi conta oltre 230 punti vendita e 150 soci e che nel 2022 ...