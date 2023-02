Il grande lavoro culturale di Aldo Canovari per aprire gli asfittici ambienti del liberalismo italiano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 febbraio 2023) I lettori sono ormai una razza in estinzione. Sappiamo bene che per molti, non solo i più giovani, è ormai anacronistico cercare in un libro cose da imparare e persino l’esperienza della letteratura. C’è stato un tempo nel quale gli scaffali delle librerie erano il vero campo di battaglia delle idee. In quegli anni, che hanno lasciato un’impronta indelebile sulla nostra identità collettiva, che è ancora lì anche ora che nessuno legge più, le idee per il libero mercato non erano nemmeno in partita. In un Paese di cinquanta milioni di abitanti, non c’erano dieci economisti “liberisti”. La stessa parola, “liberista”, era utilizzata come insulto all’interno di un Partito che aveva nel nome l’aggettivo “liberale”. Per sostenere posizioni simili a quelle che oggi fa proprie l’Istituto Bruno Leoni ci voleva davvero coraggio: non solo spericolatezza individuale, anche il coraggio fisico di ...