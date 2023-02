Il giorno di San Valentino Reeva moriva. A ucciderla era il suo fidanzato Oscar Pistorius

Leggi su dilei

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non c’erano rose rosse sul tavolo, né era stata organizzata una cena a lume di candela per celebrare l’amore neldi Sanin quella casa a Pretoria. Ma c’era il sangue, quello di una giovane donna uccisa proprio la notte del 14 febbraio. Non erano stati dei ladri o degli intrusi.Steenkamp non era la vittima di un regolamento di conti. Aera stato il suo, l’atleta, con quattro colpi di pistola. Lui era uno degli atleti paralimpici più famosi del mondo, già campione nel 2004 e nel 2008. La vita non era stata generosa con lui, dato che alla sola età di un anno aveva subìto l’amputazione di entrambi i piedi a causa di un’emimelia fibulare. Ma non era uno che si arrendeva facilmente, e aveva trascorso la sua vita ...