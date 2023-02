Il Fondo dei fondi europeo a sostegno delle startup altamente tecnologiche | di che si tratta

Leggi su fmag

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nelle scorse ore ha preso il via il “dei” a: ne da l’annuncio Adolfo Urso, MinistroImprese e del Made in Italy (ex MISE). “Ildeipan– spiega in una nota stampa – è adei campioni della tecnologia nell’ambito dell’ETCI-European Tech Champions Initiative promossa dal Gruppo Bei (BEI-Banca europea per gli investimenti e FEI-per gli investimenti) in collaborazione con Italia, Germania, Francia, Spagna e Belgio”. A cosa servirà ildeiSecondo ...