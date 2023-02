Il flop di Azione alle regionale? Per Calenda è colpa degli elettori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Avete tutti scritto che la Moratti era la candidata perfetta per la Lombardia. Il Lazio con un ottimo candidato e coalizione è andato peggio. Sono trent’anni che votiamo e siamo scontenti di chi votiamo. Sostengo da sempre che votiamo per ragioni sbagliate: appartenenza e moda. E basta guardare l’astensione per capirlo. È la ragione per cui abbiamo fondato”. È quanto ha detto il leader di, Carlo, commentando i risultato elettorale del suo partitoelezioni regionali. Per il leader di, Carlo, gli “decidono, ma non hanno sempre ragione. Altrimenti non saremmo messi così” “Se stamattina volete sostenere che il voto a Fontana è basato sui risultati del buon governo – ha proseguito-, fatelo. Gli ...