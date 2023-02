(Di martedì 14 febbraio 2023) Con la Lombardia, arriva il poker di sconfitte regionalia coalizionesu quattro partecipazioni: starecontro il centrodestra non porta alcun beneficio

Ma la parola "" che ha lasciato scritta su un biglietto, è risuonata troppo forte dentro ... Non si era neanche mai presentata allo sportello psicologico'università. Che pur ce l'ha. È ......di euro di crediti fiscali incagliati (stime Ance) che rischiano di provocare ildi 25. alle cauzioni a supporto'attività, fino alle coperture contro i rischi in cantiere e della ...

Fallimento, sì all'indennità sostitutiva di preavviso al lavoratore ... Altalex

Il fallimento dell'alleanza giallorossa: anche uniti continuano a perdere ilGiornale.it

Termini lunghi per il fallimento della supersocietà di fatto Eutekne.info

Bobby Kotick lascerà Activision in caso di fallimento dell'acquisizione Sembrerebbe di no Everyeye Videogiochi

“Le Zagare” e “Le Ginestre”, in vendita per fallimento i centri ... Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

L’ennesimo fallimento dei partiti, dei partiti per ciò che oggi sono Per questo i partiti (oggi più che altro comitati politici) che dominano la scena (più mediatica che civile) hanno fallito. E’ ...Il brano che ha vinto l'ultimo recentissimo Festival di Sanremo si chiedeva "che giri fanno due vite". Non è escluso che Marco Mengoni si riferisse (anche) alle "vite" politiche del Partito ...