Il comico Andrea Pucci festeggia la vittoria di Fratelli d’Italia alle regionali con tanto di strafalcione grammaticale Poi mostra il dito medio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni hato sui social lanel Lazio di Francesco Rocca e in Lombardia di Attilio Fontana, nomi che rappresentano i partiti dell’attuale coalizione di governo. Un successo elettorale che ha reso felice anche il: “Un altra netta“, ha scritto in una storia su Instagram rilanciando il post della leader di. Condi, dimenticando l’apostrofo. Subito dopoha pubblicato una sua immagine mentreva il: “Sono all avanguardia (anche in questo caso senza apostrofo, ndr), guardate come sono ...