(Di martedì 14 febbraio 2023) Il Napoli continua a volare in Serie A. La squadra partenopea dopo la vittoria con la Cremonese ha consolidato il suo primato in classifica, portandosi a +15 dall’Inter. Tra i diversi protagonista del club azzurro c’è sicuramente la prima punta Victor. Il nigeriano ha segnato già diciassette reti in Serie A guidando la classifica L'articolo

Creammo difficoltà alche poi vinse la coppa. Quando eliminammo il Manchester City ai ...essere un fattore mentale perché si potrebbe 'sottovalutare' la partita di campionato perché si...Commenta per primo Callum Hudson - Odoi sta facendo fatica ad impattare in Germania . Il prodotto del, in prestito al Bayer Leverkusen , ha voglia di tornare in patria, come testimonia il Guardian . Sempre il tabloid inglese, ha aggiunto che l' Arsenal è interessata all'esterno inglese, visto ...

Il Chelsea pensa ad Osimhen, vale circa 160 milioni DailyNews 24

Chelsea, ora si pensa a vendere: in estate partenze per 300 milioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Jorginho, il Chelsea pensa al rinnovo ma ci sono diverse pretendenti Calcio in Pillole

L'Arsenal pensa ad un ex Chelsea per l'attacco Calciomercato.com

Mercato estero, Sterling ora è un esubero. Il Chelsea pensa all’addio Calcio in Pillole

Il Chelsea non lo considera più incedibile: proprio per questo motivo, c'è stata l'apertura ad un ritorno all'ombra del Duomo. Una delle rivelazioni del campionato italiano di quest'anno è sicuramente ...Callum Hudson-Odoi sta facendo fatica ad impattare in Germania. Il prodotto del Chelsea, in prestito al Bayer Leverkusen, ha voglia di tornare in patria, come testimonia il Guardian. Sempre il tabloid ...