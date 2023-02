Il calciatore Jankto fa coming out | parla l’ex compagna | “Sono orgogliosa di lui Tutti gli altri lo tengono segreto”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nel mondo del calcio l’omosessualità è purtroppo ancora un tabù, per questo ilout di Jakub, ex giocatore di Udinese e Sampdoria, è un deciso passo in avanti. Il, ora in forza allo Sparta Praga, è tra i primissimi, se non il primo, professionista in attività a dichiararsi. “Comegli– ha detto – voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore.gay e non voglio più nascondermi”, ha annunciato con un video sui social. Tra le tante reazioni seguite alout dic’è anche quella della sua ex, Markéta Ottomanská: “che sia stato in grado di raccogliere le forze per uscire ...

