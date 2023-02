Il 27 febbraio è il Laura Pausini day | 30 anni in 24 ore

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non poteva che essere un ritorno di risonanza mondiale quello diche, per celebrare i suoi trent`di carriera, si esibirà in una maratona live senza precedenti: #30, tre special performance in 24 ore, a ingresso libero, previa registrazione e fino a esaurimento posti, salvo dotazione riservata. La prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano, una vera e propria sorpresa dedicata ai suoi fan. L`artista italiana più premiata del mondo, dopo aver venduto più di 75 milioni di album, aver calcato i palcoscenici più prestigiosi, collaborato con gli artisti che hanno segnato la storia della musica, si esibirà dal vivo in #30 con tre imperdibili special performance esclusive a ingresso libero, una grande sorpresa dedicata ai suoi numerosi fan in tutto il mondo che ...

Laura Pausini si fa in tre per i suoi fan e per celebrare i trenta, straordinari e ineguagliabili, anni di carriera. La cantante di Solarolo ha dato appuntamento a tutti i suoi fan per tre concerti da ...