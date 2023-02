Iezzo | ' ' Napoli | turn over con il Sassuolo? Non ne farei molto perchè' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 14 febbraio 2023): ''con il? Non ne, magaririposare Zielinski, ma tutto dipende dal piano partita che Spalletti ha in mente per la gara di Champions'' Gennaro, allenatore ed ex portiere del, è intervenuto a Ottochannel, nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”. Queste le sue parole: "Al di là della scaramanzia ilha tutto per vincere lo Scudetto, lo dimostra domenica dopo domenica, e poi perché le altre sono lontane, per classifica e per rendimento. -afferma- Lobotka è un giocatore fantastico, il perno centrale di una squadra, anche contro la Cremonese ha dominato il centrocampo.con il ...