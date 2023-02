Ida e Riccardo | storia di un amore tossico | la lite è l’ennesima prova «Sei il mio scarto»

... e oltre a spiegare la ragione del suo abbandono, si è detta convinta cheGuarnieri provasse qualcosa nei suoi confronti: L'ex diperchè non ha lasciato il programma con la romana Lei ...... la quarantenne romana ha dichiarato: Gloria Nicoletti ha commentato anche lo scontro andato in onda nella puntata odierna che ha ha visto protagonista il suo exPlatano e Alessandro ...

Ida: Riccardo mi sono salvata. Ora vivo! - Uomini e donne Clip | Witty TV Witty TV

U&D, scoppia la rissa tra Ida, Riccardo e Alessandro: interviene Maria De Filippi Novella 2000

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 14/02/23 Isa e Chia

Uomini e donne, rissa sfiorata tra Riccardo e Vicinanza Blasting News Italia

A Uomini e Donne torna a tenere banco la diatriba tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi, andata in onda nel giorno di San Valentino, i due sono stati ...Martedì 14 febbraio è andata in onda una puntata molto attesa di Uomini & Donne, quella dedicata al ritorno in studio di Ida e al duro confronto con l'ex Riccardo. Come da previsione, la scena della ...