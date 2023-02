I vertici dell’Atex | A Napoli manca una strategia di marketing turistico Il Comune prende senza dare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Protesta ufficiale di Atex con l’assessore al Turismo diTeresa Armato. “Abbiamo trasmesso – si legge in una nota – una comunicazione all’assessore Armato per l’asdi unadiper la città, come evidenziato dagli ultimi episodi avvenuti in questi giorni. Ci riferiamo allata promozione della Mostra di Capidimonte sul Rinascimento con il ritorno adi un quadro di Raffaello e l’asdialla Bit di Milano. A nostro avviso due errori enormi aggravati dal fatto che in entrambi i casi Atex aveva in anticipo presentato al riguardo due specifiche proposte. Molto spesso i rappresentanti istituzionali sono sempre pronti ad attribuirsi meriti per il numero di turisti che arrivano in ...