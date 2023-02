I risultati dei partiti per le Regionali | in Lombardia e Lazio FdI prima forza La Lega risale | sconfitti Terzo Polo e M5S

(Di martedì 14 febbraio 2023) Come sono andate le elezioni? InFdI al 26,2%,al 15,2%,Italia al 6,5%. NelFdI al 32,6%, FI (9%),(8,5%). Rispetto alle Politiche, in netto calo M5S e Azione-Italia viva, scende FI, mentre tiene FdI e cresce lail Pd

Per questo non sarà all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuolacarabinieri. Qualcuno ... Meloni attende da casa i, che appaiono sin da subito fotografare un centrodestra con il ...Sono sicuro che iarriveranno e verremo premiati perché siamo un gruppo forte che non ... una voce che aveva scatenato il disappuntotifosi blucerchiati. Ma Ferrero non si è visto al ...

Elezioni Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana oltre il 50% dei voti. Crolla l'affluenza Sky Tg24

Regionali Lombardia, i risultati delle elezioni: Fontana confermato La Repubblica

Elezioni Lombardia, i risultati delle Regionali: Fontana 55%, Majorino 33%. A Milano avanti il centrosinistra Corriere Milano

Risultati elezioni regionali: i voti dei partiti in Lombardia e Lazio QUOTIDIANO NAZIONALE

Quando sapremo i risultati delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio Corriere della Sera

Si attendono ancora i voti dei congressi di circolo di Lombardia e Lazio che hanno tempo fino al 19 per votare: poi il 26 ci sarà il ballottaggio tra i primi due candidati. Stefano Bonaccini primo con ...Al di là degli incidenti di percorso - le accise sulla benzina, i pasticci di Donzelli e Delmastro sul caso Cospito, le questioni dei migranti - , il rapporto con l'opinione pubblica non si è ...