I numeri, non ancora, sono questi. Tutti i dati delle elezioni in Lombardia Secondo la V ... che alla luce deinon sarebbe riuscito a vincere neanche con l'intero campo largo. ...In Lombardia sonoin 9.238 sezioni su un totale di 9.254. Il candidato del centro - destra, Attilio Fontana, governatore uscente, ha ottenuto finora 1.771.531 voti, equivalenti ...

Elezioni Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana oltre il 50% dei voti. Crolla l'affluenza Sky Tg24

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio Corriere della Sera

Elezioni regionali Lazio, risultati in diretta: vince Francesco Rocca. Primo obiettivo, intervenire su sanità Fanpage.it

Elezioni Regionali, i risultati definitivi a Vigevano L'Informatore Vigevanese

Elezioni Lazio, i risultati definitivi di tutte le liste: Fdi primo partito, tiene il PD Fanpage.it

I numeri, non ancora definitivi, sono questi. Tutti i dati delle elezioni ... Solo il risultato di Milano è l'unica magra consolazione per Pierfrancesco Majorino, che alla luce dei risultati non ...I risultati a Monza e Brianza Anche in Brianza ha vinto Attilio ... I dati di Monza e della Brianza sono in linea con la percentuale regionale. Il dato definitivo attesta che a Monza e in provincia si ...