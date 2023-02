... "un'occasione davvero unica per scoprire l'eccellenza e la bellezza: italenti, le ... Daiemergono stoviglie, bicchieri, tazze ed elementi di arredo in gres smaltato. Linee semplici ed ...... quindi, spetta ai contribuenti che rispettano i seguenti requisiti: acquisto nel 2023 di mobili ed elettrodomesticie appartenenti alle seguenti classi: non inferiore alla classe A per i;...

I nuovi forni Beko Beyond: design e tecnologia in cucina Today.it

Staglieno, al via il bando per i nuovi forni crematori nonostante le proteste GenovaToday

Forno Brisa, nella sua seconda campagna di crowdfunding, ha già ... BeBeez

I nuovi forni a vapore che combinano gusto e alimentazione sana Elle Decor

Tecnoinox, l’eccellenza dei suoi forni alla 43esima edizione di Tirreno CT Italia a Tavola

Obiettivo della campagna è realizzare un Mulino Collettivo in Abruzzo. Pasquale Polito: "A breve saremo più di mille soci" ...Si prevede, poi, che saranno 15 i nuovi assunti da Breaders / Forno Brisa per realizzare il piano di sviluppo del finanziamento di 3,5 milioni, nuove figure con competenze in settori diversi, ...