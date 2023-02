Il Cremlino starebbe ammassando cacciaed elicotteri al confine con l'Ucraina per sostenere l'attesa e annunciata nuova offensiva ...Abbiamo una breve finestra di tempo per aiutare gli...Mentre la città innevata dell'Ucraina orientale di Kharkiv celebra il giorno di San Valentino, non lontano dall'esercito russo, due soldatiapprofittano del congedo dal servizio attivo al fronte per sposarsi. Molte coppie si sono formate durante l'invasione russa. "Dato che lui è della regione di Donetsk, e io della regione di ...

I militari ucraini in congedo si sposano per San Valentino - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

I militari ucraini in congedo si sposano per San Valentino Libero Tv

I militari ucraini in congedo si sposano per San Valentino Agenzia askanews

I militari ucraini in congedo si sposano per San Valentino Tiscali Notizie

I villaggi-caserma dietro le trincee. «Le nostre case per i soldati al fronte» Avvenire

Milano, 14 feb. (askanews) - Mentre la città innevata dell'Ucraina orientale di Kharkiv celebra il giorno di San Valentino, non lontano dall'esercito russo, due soldati ucraini approfittano del ...Un ex ingegnere militare dell'aviazione russa avrebbe chiesto asilo politico agli Stati Uniti alla fine dello scorso mese di dicembre, offrendo in cambio alcuni segreti militari ...