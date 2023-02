I film da guardare a San Valentino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) San, la festa degli innamorati: ida vedere nel giorno in cui trionfa l’amore. Tra corse in taxi, baci sotto la pioggia, telefonate disperate, treni persi, primi appuntamenti e lettere piene d’inchiostro, le commedie romantiche non smettono mai di emozionare. Abbiamo redatto per voi una lista diromantici per l’occasione.daa San: i classici romantici senza tempo La scena finale di Pretty Woman. Photo Credits: Pinterest Notting Hill, 1999 La storia complicata di un uomo qualunque che si innamora di una stella del cinema: Hugh Grant e Julia Roberts protagonisti del romanticismo nel quartiere londinese di Notting Hill. «Non dimenticare che sono anche una semplice ragazza, che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di ...