I falchi tedeschi vogliono un' altra stretta sull' economia Ue

(Di martedì 14 febbraio 2023) La Germania suona il campanello d'allarme sui conti dell'Unione europea. “Per la Germania è essenziale tornare nei Paesi dell'Ue a finanze pubbliche solide e sostenibili il prima possibile”, il messaggio giunto dal ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, a margine dell'Ecofin, che vedrà una discussionea riforma del patto di stabilità. “Siamo - dice l'esponente tedesco mandando un messaggio a tutto il continente - all'inizio di uno scambio di opinionia governance economica dell'Unione la situazione è cambiata. Dobbiamo fare i conti con indebitamenti più elevati dopo la pandemia e questa guerra energetica con la Russia. È per questo che dobbiamo riadattare il quadro per la Germania è essenziale che torniamo il prima possibile a finanze pubbliche solide e sostenibili. Serve un percorso affidabile e credibile per ridurre i ...