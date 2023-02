(Di martedì 14 febbraio 2023)Pro è pronto al debutto ufficiale e mostra le capacità dellaAI in un primo scatto realizzato in collaborazione con Guinnes World. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

spiega di aver sfruttato le potenzialità dell'AI Camera diPro per immortalare la performance di Piotr 'Grabo' Grabowski , il cestista professionista che durante l'azione sportiva ..., in partnership con Guinness World Record , ha presentato in anteprima la nuova fotocamera diPro , lo smartphone della Serie Magic che verrà lanciato durante l a conferenza stampa in occasione del Mobile World Congress 2023 , il 27 febbraio alle ore 13:30.ha sfruttato le ...

HONOR Magic5 Pro: una fotocamera da Guinnes World Record Evosmart

L'AI Camera di Honor Magic5 Pro sarà da Guinness World Record: lancio al MWC Everyeye Tech

Honor Magic5 Pro in partnership con Guinness World Record Tech Princess

HONOR Magic5 Pro promette prestazioni fotografiche da record con la Camera AI TuttoAndroid.net

Honor Magic 5 Lite: caratteristiche, prezzo, disponibilità - MrGadget MisterGadget.Tech

Il nuovo flagship di punta di Honor, il Magic 5 Pro, si mostra sul web in alcuni scatti dal vivo. Il device avrà un rapporto schermo-cornici incredibile. In queste ore sono emerse in rete le prime ...la maggior parte delle persone che hanno una nuova relazione trascorre in media 41 minuti al telefono durante il primo periodo.