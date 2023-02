“Ha nascosto i messaggi scambiati con Pfizer sui vaccini” | il Nyt cita in giudizio von der Leyen

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il New York Times ha deciso di portare la Commissione Europea in tribunale dopo il suo rifiuto di rendere pubblico uno scambio ditra la presidente Ursula von dere il ceo diAlbert Bourla, sul negoziato che ha portato all’acquisto del vaccino contro il Covid-19. La clamorosa mossa legale del quotidiano Usa Al momento non è arrivato alcun commento della Commissione Ue. Secondo quanto sostiene il quotidiano americano, rilanciato da Politico, la Commissione europea aveva l’obbligo per ragioni di trasparenza di rendere pubblico lo scambio diche – riferisce il Nyt – potrebbero contenere informazioni utili sull’acquisizione delle dosi, costata miliardi di dollari. LEGGI ANCHE Metsola sul soggiorno nella Spa a 5 stelle pagato da un consorzio francese: "Rispettate le regole" Qatargate, ...

Secondo i giornalisti americani, quei, vertenti principalmente sulla pandemia da Covid - 19 e sul vaccino elaborato e commercializzato da Pfizer, dovrebbero essere pubblici e di pubblico ...Il quotidiano statunitense, secondo quanto riportato da Politico , ha deciso di portare la Commissione Europea in tribunale per non aver reso pubblico lo scambio ditra la presidente, Ursula ...

"Ha nascosto i messaggi con il Ceo di Pfizer": il New York Times fa ... Il Primato Nazionale

Il Nyt porta in tribunale la Commissione Europea: «Ha nascosto i ... Open

Vaccini Covid, il Nyt fa causa a von der Leyen: «Ha nascosto i suoi ... Money.it

Ariete e i messaggi nascosti sugli abiti di Sanremo: dai cuori ai ... Stile e Trend Fanpage

WhatsApp: messaggi vocali chilometrici Potete non ascoltarli più Player.it

Il Nyt fa causa a Commissione europea: "Nascose messaggi a Pfizer" Il New York Times ha deciso di portare la Commissione Europea in tribunale per non aver reso pubblico lo scambio di messaggi tra la ...Il New York Times ha deciso di fare causa alla Commissione europea per aver rifiutato di rendere pubblico uno scambio di messaggi tra la presidente Ursula von der Leyen e il Ceo di Pfizer, Albert Bour ...