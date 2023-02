“Ha nascosto i messaggi con il Ceo di Pfizer” | il New York Times fa causa alla von der Leyen

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb — Guerra aperta tra il Newe la Commissione europea, con il noto quotidiano statunitense deciso a trascinare l’istituzione nelle aule di tribunale: oggetto del contendere gli sms scambiati tra la Presidente della Commissione, Ursula von der, e l’amministratore delegato del colosso farmaceutico, Albert Bourla. Secondo i giornalisti americani, quei, vertenti principalmente sulla pandemia da Covid-19 e sul vaccino elaborato e commercializzato da, dovrebbero essere pubblici e di pubblico dominio, in quanto contenenti informazioni di interesse della popolazione. il NYT vuole portare la Commissione europea in tribunale La, incardinata presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea il 25 gennaio scorso, e che ha ...

Il quotidiano statunitense, secondo quanto riportato da Politico , ha deciso di portare la Commissione Europea in tribunale per non aver reso pubblico lo scambio ditra la presidente, Ursula ...La richiesta di poter leggere itra von der Leyen e Bourla non è stata esaudita. La commissaria alla Trasparenza per l'Unione Europea Vera Jourovà aveva risposto che ipotevano ...

Il Nyt porta in tribunale la Commissione Europea: «Ha nascosto i ... Open

Vaccini Covid, il Nyt fa causa a von der Leyen: «Ha nascosto i suoi ... Money.it

Vaccini Covid, Ursula von del Leyen finisce nei di guai: ecco cosa è ... Trend-online.com

Ariete e i messaggi nascosti sugli abiti di Sanremo: dai cuori ai ... Stile e Trend Fanpage

WhatsApp: messaggi vocali chilometrici Potete non ascoltarli più Player.it

(L'HuffPost) Ne parlano anche altri media In particolare, il giornale della Mela contesta il fatto che la Commissione non ha reso pubblico, nonostante le richieste di alcuni media, lo scambio di ...Ursula von der Leyen finisce nei guai per essere stata poco trasparente su uno scambio di messaggi relativi al vaccino contro il Covid. La presidente della Commissione Europea è finita nei guai perché ...