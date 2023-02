Guerriglia-Rai | agguato a Francesca Fagnani | chi le schierano contro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sfida a colpi di Auditel per il prime time Rai. Due immediate novità, infatti, sbarcano in prima serata su Rai 1 e Rai 2. La prima è, in realtà, uno spin-off di Tale E Quale Show e si intitolerà Tale E Quale Sanremo. La seconda è il talkshow “one to one” di, cioè Belve. Com'è facilmente intuibile, il programma di entertainment della rete ammiraglia, cioè la competizione a suon di imitazioni canore sarà dedicata ai cantanti del Festival e verrà condotta sempre da Carlo Conti in due puntate, in onda sabato 18 e sabato 25 Febbraio. I partecipanti saranno 13 e corrispondono ai nomi di Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia Francesco Paolantoni-Gabriele Cirilli. I vip si esibiranno ...