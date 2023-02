Guerra in Ucraina | intercettati tre aerei militari russi sopra la Polonia

E secondo l', i soldati russi morti in questo mese sono il numero più alto mai visto dall'inizio della, con una media di 824 vittime al giorno, quattro volte superiore ai tassi ...È in atto unae si deve scegliere da che parte stare. Due sole considerazioni: è bene ricordarsi come solo qualche giorno prima delle sparate sull', certi media mainstream avevano ...

Guerra Ucraina, media olandesi: tre caccia russi sopra la Polonia. Stoltenberg: «Ora tank a Kiev, Putin non si ilmessaggero.it

È inizia la terza fase della guerra in Ucraina: "Bombardamenti folli e caotici" Today.it

Stoltenberg: vediamo l'inizio di una nuova offensiva russa RaiNews

Berlusconi mette nei guai Giorgia Meloni e la “faticosa” gestione della guerra in Ucraina Tiscali Notizie

Guerra Ucraina, Matteo Piantedosi: governo a favore di Kiev Il Tempo

1' di lettura Senigallia 14/02/2023 - Il tema della guerra in Ucraina mantiene ancora la sua drammaticità e non possiamo spegnere i riflettori su ciò che sta accadendo a pochi passi da noi. Per questo ..."A un anno dall'inizio della guerra voluta da Vladimir Putin siamo più uniti che mai e siamo pronti a sostenere l'Ucraina nelle difficili settimane che abbiamo davanti". Lo ha detto il segretario di ...