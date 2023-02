Guendalina Tavassi racconta il suo nuovo intervento estetico | “Non vi spaventate”

Leggi su diredonna

(Di martedì 14 febbraio 2023)hato su Instagram il suo ultimodi chirurgia estetica, replicando anche a chi la accusa di farne uso eccessivo. La ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha parlato ai follower direttamente dal letto dell’ospedale, spiegando di essersi sottoposta a una blefaroplastica per eliminare la pelle in eccesso sulle palpebre. “Ciao flowers, eccomi qua. Non vi”, ha esorditonelle sue storie, mostrandosi con il viso fasciato subito dopo l’operazione. Prima di iniziare il video racconto di quanto accaduto nelle ore precedenti – dal ricovero alla constatazione dell’esito positivo dell’operazione – la 36enne ha aggiunto: Semplicemente ho fatto una blefaroplastica. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a ...