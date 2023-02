Guendalina Tavassi in ospedale | le immagini choc | cosa è successo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Personaggi Tv. .è un influencer ed ex concorrente del Grande Fratello 11. Laè stata nel 2022 concorrente anche dell’Isola dei famosi insieme al fratello Edoardoche è attualmente si trova nella casa del GF Vip 7. In queste ore sul suo profilo Instagramha postato delle foto direttamente da un letto dialla? Nulla di preoccupante per fortuna, almeno stando alle sue parole sui social. Eccoha dichiarato.Leggi anche –>finisce inin codice rosso: cos’èin ...

irriconoscibile in ospedale: cosa è successo Altro intervento di per . 'Volevo dire a tutti quelli che mi dicono 'non ti fermi più con la chirurgia' che ho rifatto la punta del ...Non ha detto nulla prima dell'intervento estetico, ma dopo non ha resistito e si è mostrata ai fan.spiega cosa ha fatto. Un nuovo intervento estetico perche sui social, inizialmente, non aveva voluto dire nulla ai fan ma, dopo l'operazione evidentemente andata ...

Guendalina Tavassi in ospedale: "Non vi spaventate". Il video-racconto del nuovo intervento estetico Today.it

Guendalina Tavassi irriconoscibile in ospedale: cosa ha fatto al volto Corriere dello Sport

Guendalina Tavassi irriconoscibile in ospedale: «Non vi spaventate». Ecco cosa ha fatto l'influencer ilmessaggero.it

Guendalina Tavassi dopo la blefaroplastica: Fermarmi con la chirurgia Ho rifatto solo seno e naso Fanpage.it

Emanuela Fuin: età, marito, figli e lavoro della madre di Edoardo e Guendalina Tavassi Tag24

Guendalina Tavassi irriconoscibile in ospedale, ma va tutto "bene". «Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate», ha esordito nelle storie Instagram ...Preoccupano le condizioni di Guendalina Tavassi: a quale intervento si è sottoposta Guendalina Tavassi, prima della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, in cui ha commentato suo fratello ...