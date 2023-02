Guai giudiziari per von der Leyen “Causa sui vaccini” | chi la porta in tribunale

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo le inchieste si finirà in. Il New York Times ha deciso dire la Commissione Europea davanti all'autoritàa per non aver reso pubblico lo scambio di messaggi tra la presidente, Ursula von der, e il ceo di Pfizer Albert Bourla, riguardo il negoziato che hato all'acquisto delle dosi di vaccino per il Covid. Il quotidiano sostiene che la Commissione aveva l'obbligo di rendere pubblici i messaggi, in nome della trasparenza, perché potrebbero contenere informazioni utili legate all'acquisizione per miliardi di dollari di dosi di vaccino. Lo riPolitico. Il New York Times si è limitato a emettere un comunicato, evitando ogni ulteriore commento: «Presentiamo - si legge - molte richieste di accesso a documenti di interesse pubblico. Non possiamo ...