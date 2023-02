Guadagnare con TikTok sarà presto più facile con il paywall | altre novità per monetizzare

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Occhi puntati sulle nuove modalità percon. Il social network cinese sviluppato da ByteDance sarebbe pronto a fornire un nuovo strumento di monetizzazione per i creator e più in generale ci sarebbero altrain arrivo per chi punta a collezionare cospicue entrate proprio dalla piattaforma. Come funzionerà ilPerconsomme sempre maggiori, il social network sarebbe pronto ad introdurre il, ossia un sistema di accesso alla visione di specifici contenuti solo da parte di utenti paganti. Secondo alcune fonti riportate anche dall’ANSA, ci sarebbe l’intenzione di rendere disponibili dei contenuti premium solo a coloro che pagheranno una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ad 1 dollaro. In questo modo, proprio i ...