Gravina | «Bisogna dire basta alle aggressioni agli arbitri Oggi sono Cissé | tutto il calcio è Cissè»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nel corso della presentazione del “Report dell’osservatorio calciatori sotto tiro”, a cura dell’AIC, il presidente federale Gabrieleparla così di quanto emerso: «C’è un tema delicato, che non può essere sottovalutato. I dati preoccupano ed evidenziano la necessità delle istituzioni di costruire coi nostri valori una sorta di schermo contro questo tipo di. Al di là dei casi di violenza fisica, che nelle nostre competizionidiminuiti notevolmente, c’è una sorta di tribunale pubblico sui social che desta grandissima preoccupazione.questo richiede un intervento drastico da parte nostra, un’azione di sistema per contrastare forme di violenza legate a leoni da tastiera» Commentando quando accaduto all’arbitro Mamadyche ha fischiato in anticipo la fine della partita ...