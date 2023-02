Grande Fratello Vip 7 | eliminato | percentuali e nominati 33a puntata del 13 febbraio 2023

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 14 febbraio 2023) IlVip 7 è tornato con la sua 33anella prima serata di ieri, 13, alla vigilia della notte di San Valentino. Proprio in apertura però, non sono mancate le brutte notizie per i fan dei Prelemi, dal momento che Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli. Ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.