Graham Potter insiste che non c’è niente di “sinistro” tra due stelle del Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha insistito sul fatto che non c’è nulla di “” in una potenziale ricaduta tra il duo delMykhaylo Mudryk e Marc Cucurella. A Mudryk sembrava piacere un post su Instagram che criticava Cucurella dopo aver espresso la sua frustrazione nei confronti del difensore durante il pareggio per 1-1 delcontro il West Ham nel fine settimana. Entrambi i giocatori si sono recati in Germania con il resto della squadra delper l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund mercoledì sera. Parlando alla vigilia della partita al Signal Iduna Park, l’allenatoreha sottolineato che i due hanno bisogno di tempo per fare i conti con le reciproche partite ...