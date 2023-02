“Golpe della Russia in Moldavia” I piani dettagliati | scatta il panico

(Di martedì 14 febbraio 2023) La lunga mano di Vladimir Putin non smette mai di tramare rovesciamenti di potere in altre nazioni. La presidente, Maia Sandu, ha detto che Mosca sta organizzando un complotto per rovesciare il governo di Chisinau, mettere la nazione «a disposizione» e far deragliare le sue aspirazioni di unirsi un giorno all'Unione europea. «Il piano per il prossimo periodo - ha affermato Sandu nel corso di un briefing - prevede azioni con il coinvolgimento di oppositori con addestramento militare, mimetizzati in abiti civili, che intraprenderanno azioni violente, attaccheranno alcuni edifici statali e prenderanno anche ostaggi. Lo scopo di queste azioni è rovesciare l'ordine costituzionale, cambiare il potere legittimo di Chisinau passando a uno illegittimo». Sandu ha comunque dichiarato che «i tentativi ...

"Parleremo anchepossibilità di fornire i jet a Kiev ". La Russia spinge su Bakhmut , feroci i combattimenti. Sulla Moldavia incombe la minaccia russa del. La guerra in Ucraina, le ...... dopo un periodo in cui gli arresti di massa erano stati assenti nonostante le accuse di... È stato il primo leader autocratico abbattuto dalle rivolte"Primavera araba" che hanno investito ...

Moldavia, la premier Sandu: "Russia progetta golpe contro di noi ma fallirà". Mosca nega Sky Tg24

La Moldova rischia un golpe orchestrato da Mosca, secondo la presidente Maia Sandu RaiNews

Nella Moldavia che sogna l’Ue ma teme il golpe: “Putin fallirà” la Repubblica

Myanmar dimenticata. A due anni dal golpe militare Riforma.it

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Tre caccia russi ... la Repubblica

Allarme dell'ambasciata Usa. La Moldavia: 'Putin vuole un golpe' Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...In Corea del Nord è vietato chiamarsi con lo stesso nome della figlia del leader Kim Jong Un. A rivelare la notizia è Radio Free Asia, che citando due fonti anonime, scrive che le autorità nordcoreane ...