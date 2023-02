Golf | Thailand Classic 2023 | Edoardo Molinari e Migliozzi impegnati a Bangkok dal 16 al 19 febbraio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il grandetorna adopo sette anni dall’ultima volta e lo fa per il, torneo del DP World Tour in programma dal 16 al 19. Tra i giocatori che si contenderanno un montepremi da 2 milioni di dollari ci saranno anche due azzurri, ovveroe Guido. Tra iisti più accreditati per la vittoria finale spiccano anche il danese Hojgaard, gli spagnoli Otaegui e Campillo, senza dimenticare gli idoli di casa Kiradech Aphibarnrat e Thongchai Jaidee, quest’ultimi capace di centrare otto successi in carriera nel circuito. L’evento si disputa sul percorso dell’Amata Spring CC e precede l’Hero Indian Open, di scena a Nuova Dehli dal 23 al 26 ...

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il DP World Tour da Singapore si sposta a Bangkok per il Thailand Classic, in programma dal 16 al 19 febbraio sul percorso dell'Amata Spring CC che ha recentemente ospitato ...MANILA, Philippines – Chanelle Avaricio wages a tough, lonely battle in pursuit of a breakthrough in the Thai LPGA Tour as she clashes with the host country’s leading pros in the NSDF Ladies Classic ...