(Di martedì 14 febbraio 2023) All’Amata Spring Country Club arriva il tempo delClassic, di scena a Bangkok. Continua lo swing asiatico in tema DP World Tour: in questo caso ci sono due milioni di dollari in palio. Terza edizione dell’evento, con una buca particolarissima: la 17, un par 3 che ha un green galleggiante che, per mezzo di carrucole subacquee, si può allungare o accorciare a seconda delle necessità. Due gli italiani al via:, che prosegue nel ruolo di estremamente competitivo osservatore dato il suo status di vicecapitano di Ryder Cup, e, che arriva da due tagli al Dubai Desert Classic e al Ras al Khaimah Championship; in breve, ha bisogno di riscattarsi anche per risalire la china nella classifica dei punti europei per la competizione Europa-USA.: al ...

Il grandetorna a Bangkok dopo sette anni dall'ultima volta e lo fa per ilClassic 2023 , torneo del DP World Tour in programma dal 16 al 19 febbraio. Tra i giocatori che si contenderanno un ...Il grandetorna a Bangkok dopo sette anni dall'ultima volta e lo fa per ilClassic 2023 , torneo del DP World Tour in programma dal 16 al 19 febbraio. Tra i giocatori che si contenderanno un ...

Golf: al Thailand Open ci provano Edoardo Molinari e Guido Migliozzi OA Sport

Golf: Edo Molinari e Migliozzi al Thailand Classic Trentino

Golf: Ockie Strydom vince il Singapore Classic 2023, beffato Valimaki OA Sport

Torna la Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup: prima tappa il ... Travel Quotidiano

Eugenio López-Chacarra, il golfista che ha battuto Nadal Golfando

Watch the Genesis Invitational throughout the week live on Sky Sports Golf, while the DP World Tour's Thailand Classic and the Ladies European Tour's Aramco Saudi Ladies International are also part of ...All’Amata Spring Country Club arriva il tempo del Thailand Classic, di scena a Bangkok ... la china nella classifica dei punti europei per la competizione Europa-USA. Golf: al Genesis Invitational è ...