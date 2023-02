Gli influencer hanno cambiato le nostre vite molto più di quanto pensi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 14 febbraio 2023) Stanno cambiando leda tanti punti di vista: il fenomeno delle star del web è più profondo dicredi. La figura dell’è una figura particolarissima che fino a qualche anno fa non esisteva. Ma non bisogna sottovalutare come gliabbianoprofondamente la nostra vita. Glile– IlovetradingGlie il loro ruolo nella nostra società non vanno assolutamente sottovalutati perché sono stati la vera rivoluzione democratica nel mondo dell’intrattenimento. Infatti gli esperti sottolineano come fino alla nascita degliil mondo dell’intrattenimento era dominato soltanto da ...