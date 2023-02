Gli e-commerce di maggior successo nel 2022

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le persone amano acquistare beni o servizi online. Il trend, cresciuto esponenzialmente durante il primo anno della pandemia da Covid-19 e proseguito nel corso dei 12 mesi successivi, prosegue spedito mantenendo abbondantemente il segno “+” di fronte ai dati di vendita. Anche nel, come accaduto in precedenza, moltissimi cittadini di tutto il mondo hanno affidato alla rete i propri acquisti: piattaforme consolidate, marketplace e iniziative commerciali che si sviluppano online. A trainare la classifica delle transazioni per effettuare acquisti sul web è, ovviamente, la Cina (sia per fattori legati al numero di piattaforme a disposizione, sia per il numero di abitanti). Poi ci sono altri due mercati: quello americano e quello europeo. In tutti e tre i casi, anche quest’anno, si segnala una cospicua crescita nell’utilizzo di piattaforme. Ma quali sono state i ...