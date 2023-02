Giustizia | Margherita Cassano indicata dal Csm a guidare la Corte di Cassazione

(Di martedì 14 febbraio 2023) Fiorentina, figlia di un magistrato in prima linea ai tempi del terrorismo,sarà la prima donna nella storia italiana aladi. La sua nomina è stata proposta oggi, 14 febbraio 2023, all'unanimità, dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm L'articolo proviene da Firenze Post.

Corte di Cassazione, per la prima volta una donna verso la presidenza:Cassano La Quinta Commissione del Csm ha deciso, all'unanimità, di proporre il nome diCassano , attuale presidente aggiunto della Suprema Corte, per la poltrona di primo presidente: un ruolo mai ricoperto finora da una donna. La proposta dovrà ora essere vagliata dal plenum, ...... che nomina i capi degli uffici, a scegliere all'unanimitàCassano, che già oggi, e da ... IT Articoli Correlati I TEMI DELLA

Giustizia, Margherita Cassano sarà la prima donna a guidare la Cassazione - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Giustizia, per la prima volta una donna al vertice della Cassazione: è Margherita Cassano la Repubblica

Giustizia, Margherita Cassano sarà la prima presidente donna della ... Tag24

«Il corpo di Cospito è un’arma», scrive Nordio Domani

Incontro su legalità e giustizia il Resto del Carlino

“La riforma non toccherà le intercettazioni per mafia e terrorismo” 18 Gen Segui Tag24 anche sui social Giustizia Margherita Cassano sarà la prima presidente donna della Corte di Cassazione, non era ...ROMA – Fiorentina, figlia di un magistrato in prima linea ai tempi del terrorismo, Margherita Cassano sarà la prima donna nella storia italiana a guidare la Corte di Cassazione. La sua nomina è stata ...