Giulia in lacrime conferma la crisi con Pierpaolo | la reazione di lui e la risata di Soleil

(Di martedì 14 febbraio 2023) Durante la giornata di ieri si è estesa a macchia d’olio la voce di una presuntafraSalemi ePretelli e ieri sera, in apertura di puntata durante il Grande Fratello Vip, la bastarda col tablet hato il tutto con la voce rotta e leagli occhi. “Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento diche può succedere a tantissime coppie trentenni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma ...