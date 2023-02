(Di martedì 14 febbraio 2023) Intervista al politologo sulla "occasione unica" nelle mani della premier, senza competitor interni e senza opposizione. "Oggi non ci sono alternative. Ma il tempo comunque passa, le cose prima o poi si muoveranno, e governare per mancanza di alternative è cosa ben diversa che realizzare unambizioso"

gianni morandi chiara ferragni amadeus in diretta instagram con fiorello Estratto dell'articolo diper 'la Stampa' Non mi pare che il vero problema del Sanremo 'politico' stia tanto nel suo esser stato sbilanciato a sinistra. ...... sono intervenuti: il presidente della Federazione delle associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati, il professore Giuseppe De Vergottini; lo storico, ordinario di Storia ...

Giovanni Orsina: "Meloni abbandoni l'atteggiamento da underdog. È l'ora di un progetto politico conservatore" L'HuffPost

Elezioni Regionali 2023 in Lazio e Lombardia: le possibili ... Virgilio Notizie

Orsina (Luiss): il Pd rischia di finir spolpato dagli elettorati di Renzi-Calenda e di Conte - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Incontro con Giovanni Orsina e David Allegranti al Centro sull ... Portalegiovani Firenze

Italia e Mediterraneo, governo promosso. I voti di Orsina Formiche.net

Professor Giovanni Orsina, possiamo ribattezzare il sistema politico italiano come “Biancaneve e i cinque nani”. C’è Giorgia Meloni senza né competitori interni, né, soprattutto, un’alternativa, ...Il matrimonio di Maria d’Enghien con Ladislao d’Angiò-Durazzo, Re di Napoli non fu particolarmente felice per l’eroina pugliese e per i suoi figli, Giovanni Antonio, Gabriele, Caterina e Maria, nati ...