Giochi-Champions stravolti dall' Atalanta | dove può arrivare la Dea

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il Milan ha vinto 1-0 con tanta fatica a S.Siro contro il Toro. Si è mostrato quasi impaurito e, specialmente nel primo tempo, ha lasciato molto a desiderare per il giro palla lento, ma anche per i continui sbagli nel dosare i passaggi, con Giroud poco servito e male che ha sbagliato anche qualche stop di troppo davanti al portiere avversario. Non è cambiata di molto la musica nella ripresa, ma per andare in gol è stata sufficiente una delle poche scorribande di Theo Hernandez, che ha fatto i soliti trenta metri palla al piede e ha scodellato il pallone sulla testa di Giroud che, con una perfetta incornata, ha battuto Milinkovic. Da quel momento si è visto un Milan più sicuro di se stesso, ma portato più a difendere il vantaggio acquisito che non ad attaccare per chiudere la partita. Le tre sconfitte subìte avevano lasciato il segno e soprattutto le tante reti incassate avevano ...