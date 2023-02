Giaele De Donà | le dure parole di Brad | la replica della modella

Per San Valentino Bradford Beck ha deciso di scrivere una lettera a sua moglieDe. Il facoltoso imprenditore in poche righe ha bacchettato la compagna per i comportamenti avuti al GF Vip . La lettera in questione ha fatto il giro dei social e non è piaciuta ai fan ...Bradford Beck , marito diDedel Grande Fratello Vip , ha scritto una lettera di San Valentino per la sua dolce metà condivisa da Matthias, fratello minore della vippona. La lettera del marito diè molto ...

Gf Vip 7, il marito di Giaele le scrive una lettera: ecco il contenuto Isa e Chia

Un San Valentino amaro per Giaele De Donà - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Bradford Beck scrive una lettera a Giaele: Se vuoi vedermi, non mancare di rispetto al matrimonio Fanpage.it

Giaele De Donà riceve un'amara lettera da suo marito Brad Novella 2000