Gf Vip 7 | un ex gieffino contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | “Lui fasullo | lei infantile e cafona!”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non le ha di certo mandate a dire aDaluno storico protagonista del Grande Fratello 16, l’ultima edizione Nip (a dire il vero neanche tanto sconosciuti, ndr) andata in onda nel 2019 e condotta da Barbara D’Urso. Cristian Imparato, il cantante siciliano noto al grande pubblico grazie a “Io Canto”, si è letteralmente scagliatoil suo “nemico” storico e l’influencer venezuelana. L’exha commentato una clip degli Oriele pubblicata sul profilo ufficiale del reality show di Alfonso Signorini, lasciandosi andare a commenti al vetriolo. Ecco cosa ha scritto suDalil solitoche va solo dove tira il vento. Ormai sgamato già dalla mia edizione. Sulla Vippona invece: Ma quanto è ...

...italo - persiana che ha annunciato in diretta di attraversare una crisi con l'ex. Giulia ...ha dichiarato la Salemi in apertura dell'ultima puntata andata in onda ieri del Grande Fratello. ...... tanto meno con un microfono sul petto: quello significa volersi bene', ilrivendica l'... Leggi Anche 'Grande Fratello', eliminato Attilio Romita Amicizia pericolosa L'amicizia tra i due ...

Pierpaolo Pretelli e la crisi con Giulia Salemi, al GFVip Party: Ci ... Fanpage.it

Pierpaolo Petrelli: età, fidanzata, figlio e biografia dell'ex gieffino ... Tag24

Giulia Salemi piange al Gf Vip: "Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi" Corriere dello Sport

Gf Vip 7, un ex gieffino contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli Isa e Chia

"Grande Fratello Vip", Giaele prova a chiarire con Antonino TGCOM

Al "Grande Fratello Vip" Giaele De Donà prova a chiarire la sua posizione ... quello significa volersi bene", il gieffino rivendica l'affetto dimostrato in più occasioni e mette in dubbio, ancora una ...È andata in onda ieri su Canale 5 la 33esima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale Daniele Dal Moro non ... ha anche minacciato di abbandonare il reality. Il gieffino ha detto di essere ...